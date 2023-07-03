На Бахмутском направлении обстановка снова обострилась.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, продолжается поединок за перехват инициативы: сегодня россияне пытались наступать на этом направлении, но безуспешно - ВСУ имели определенный успех.

В частности, как сообщила Маляр, украинские войска с боями продвигаются на южном фланге в районе Клещеевки.

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что Бахмутское направление после недолгого затишья снова стало одной из главных арен боев.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении, там продолжается боевая работа по флангам.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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