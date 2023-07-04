Россия хорошо подготовила линии обороны, и ВСУ их пока не прорвали. Однако главные силы Украины еще не наступали.

Такое мнение высказал глава британского штаба обороны адмирал Тони Радакин, выступая в комитете по обороне Палаты общин, сообщает Би-би-си.

"Вы видите, что украинские силы пока не прорвали оборонительные линии, которые Россия выкопала за зиму. Они находятся в зоне безопасности и все еще ждут взятия первых оборонительных рубежей. Мы ожидаем, что Украина привлечет часть имеющихся у нее сил второго эшелона. По нашей оценке, Россия, вероятно, насытила зону безопасности. У нее очень эффективные линии обороны. Плотность минных полей, которые приходится преодолевать Украине, вероятно, больше, чем ожидалось. И еще есть все тактические проблемы: у Украины нет прикрытия с воздуха, она не получила всю технику, которую могла бы желать", – заявил Радакин.

Вместе с тем, по его словам, "в полной мере контрнаступление еще не случилось": сейчас Украина наносит удары по логистическим и командным пунктам и заставляет Россию растягивать свои силы отвлекающими маневрами.

Начальник штаба обороны призвал не применять к украинскому наступлению "несправедливые сроки".

"Это контрнаступление и не должно было развернуться одним актом. Оно должно было быть осторожным и методичным. Ничего не должно было произойти быстро", – сказал Радакин.

Подробно итоги первого месяца украинского контрнаступления мы анализировали в материале Месяц наступления. Куда смогли дойти ВСУ и что будет дальше.