Российские войска применяют химическое оружие против ВСУ на Бахмутском направлении.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в Твиттере.

"На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг всё чаще применяет химическое оружие. Да, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется "люизит", - заявил Дмитрашковский.

Он отметил, что уже есть пострадавшие от воздействия этого отравляющего вещества.

Люизит — тёмно-коричневая ядовитая жидкость с резким раздражающим запахом, напоминающим запах герани, боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия. Военные в просторечии называют его "роса смерти".

Перед этим в Минобороны Украины сообщили об обострении под Бахмутом.

Ранее Войска РФ сбросили запрещенный химический боеприпас на позиции ВСУ на Марьинском направлении.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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