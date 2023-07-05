Генштаб сообщает об успехах ВСУ в районе Клещеевки, южнее Бахмута. Украинские войска продолжают оказывать давление на противника на южном и северном флангах Бахмута, выбивая из ранее захваченных рубежей.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал он.

Ковалев отметил, что противник оказывает мощное сопротивление и применяет резервы, но несет большие потери. Идут тяжелые бои.

Ранее замминистра Маляр говорила, что на южном фланге ВСУ ежедневно удается продвигаться. Также сообщалось, что украинские войска с боями продвигаются на южном фланге в районе Клещеевки.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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