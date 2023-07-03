За минувшую неделю ВСУ освободили 28,4 кв. км территории на южном направлении.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Для сравнения, за неделю до этого, 19-25 июня, было освобождено 17 кв.км.

Всего с начала наступательной операции в начале июне освобождено уже 158,4 кв. км.

Наступательные действия продолжаются на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселки, Старомайорское - и имели успех.

На восточном фронте ВСУ продолжают наступать на флангах Бахмута, а РФ - на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Здесь за прошедшую неделю удалось освободить 9 кв. км.

В то же время Россия за неделю удвоила количество обстрелов на восточном фронте.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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