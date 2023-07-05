В среду, 5 июля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из него.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец Харьковской области. Кроме того, зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов из РСЗО.



Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.



На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовского.

На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить ВСУ с позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы.

На Бахмутском ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Украинская армия продолжает наступать южнее и севернее Бахмута.



На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Авдеевка.

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Во временно захваченных Скадовской и Генической Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры. Оккупационные так называемые власти пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.



Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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