Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на утро 7 июля. Ведомство сообщило о "частичном успехе" в районе Клещеевки, что южнее Бахмута.

Сводка появилась в Фейсбуке.

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать на флангах, выбивая россиян с ранее захваченных рубежей, идут тяжелые бои.

РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

На Лиманском направлении за минувшие сутки противник при поддержке авиации безуспешно пытался вытеснить ВСУ с позиций западнее Кармазиновки.

На Авдеевском направлении РФ наступает в районе Первомайского, наносятся авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки.

На Марьинском направлении были атаки в районе Марьинки и авиационный удар у Красногоровки. Идут тяжелые бои.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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