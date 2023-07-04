Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 июля.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке:

1. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах

2. За сутки произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Купянском – в районе южнее Новоселовского Луганской области,

Лиманском – в районе западнее Нововодяного и южнее Дубравы Луганской области,

Бахмутском – в районе Богдановки,

Авдеевском – в районе Авдеевки,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла ракетный удар по Первомайскому Харьковской области, 35 авиаударов, совершила около 50 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ продвигаются на фронте, но украинцам об этом не сообщают.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки три человека погибли и 19 ранены.

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