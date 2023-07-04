В течение суток российские войска нанесли 56 авиационных ударов и совершили 77 обстрелов из реактивных систем наших войск и населенных пунктов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается о высокой активности противника на востоке. Российские оккупанты были сосредоточены на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Купянском и Лиманском направлениях отражены семь атак южнее Новоселовского и Нововодяного, западнее Дибровы и северо-восточнее Серебрянского лесничества. А также близ Веселого.

Под Бахмутом отбито девять атак РФ в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой горы.

Около 15 атак отражено в Марьинке к западу от Донецка.

Южнее, на Времьевском выступе, противник снова пытался атаковать недавно освобожденный Ровнополь.

Также, по уточнённым данным Генштаба, вчера по Украине было пущено 22 "Шахида", из них сбито 16.

Напомним, вчера в Минобороны Украины сообщили об обострении под Бахмутом.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки два человека погибли и 19 ранены.

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