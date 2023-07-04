ВСУ продвигаются на фронте, но украинцам об этом не сообщают.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр на форуме "Лидерство женщин во время войны".

"Очень сложно объяснить обществу, почему сейчас мы три дня молчим. Мы продвигаемся, но вам не скажем", - сказала Маляр.

Также замминистра отметила, что сегодня около 42 тысяч женщин служат в ВСУ, среди которых 5 тысяч находятся на фронте на передних позициях. Она отметила, что постоянно находится на связи с командующими.

"Я нахожусь онлайн 24/7 на связи с нашими воюющими командующими – Юг и Восток. Буквально вчера я спросила о тенденции – что вы сейчас чувствуете, какой процесс происходит на фронте. Командующий сказал: Мы занимаемся рутинной тяжелой мужской работой, потому что это очень трудная работа, и женщины у нас на фронте сами изъявили желание туда пойти. Они выполняют тяжелую работу с чрезмерными нагрузками", - добавила Анна Маляр.

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что сейчас ВСУ больше сосредоточены на истощении армии РФ, а не на продвижении вперед.

Тем не менее ВСУ продвинулись на два километра вглубь на Бердянском направлении.