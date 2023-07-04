Украинские защитники на Бердянском направлении совершили успешное продвижение в глубь обороны противника на расстояние до двух километров.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, в ходе боевых действий на этом рубеже, силы обороны систематически выбивали врага с позиций и продолжали двигаться вперед, что привело к зафиксированному наибольшему продвижению в глубину вражеских позиций.

Украинские вооруженные силы закрепились на захваченных территориях, активно используя аэроразведку для оценки местности и нанесения поражений противнику с помощью артиллерийских ударов по выявленным целям противника. Кроме того, проводятся контрбатарейные операции и разминирование территории для обеспечения безопасности на подконтрольных участках.

По словам спикера, за минувшие сутки потери врага убитыми составили – 72, ранеными – 166 военных РФ, уничтожены 36 единиц вооружения и техники врага. В том числе 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 1 пункт управления врага, 2 склада боеприпасов врага.

Шершень рассказал, что на Марьинском направлении ВСУ отразили 15 атак противника.

Также, по его словам, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения украинских военных.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский добавил, что силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении. По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1283 огневых задач.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, войска РФ сосредоточили усилия на четырех направлениях.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько территории удалось освободить ВСУ за неделю.