Назначенный РФ "губернатор Запорожской области" Балицкий остается депутатом облсовета с пометкой "предатель"
Назначенный Россией "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий до сих пор остаётся депутатом Запорожского областного совета.
Об этом сообщает министерство реинтеграции Украины и призывает лишить его мандата.
Отметим, что на сайте облсовета Балицкий значится как действующий депутат, но с пометкой "предатель".
Накануне назначенного РФ "главу Запорожской области" и бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого осудили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Как установило следствие, бывший нардеп в начале полномасштабного вторжения одним из первых публично поддержал действия РФ. После этого его назначили "главой" захваченной территории южного региона.
Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.
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