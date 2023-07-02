Назначенный Россией "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий до сих пор остаётся депутатом Запорожского областного совета.

Об этом сообщает министерство реинтеграции Украины и призывает лишить его мандата.

Отметим, что на сайте облсовета Балицкий значится как действующий депутат, но с пометкой "предатель".

Накануне назначенного РФ "главу Запорожской области" и бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого осудили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Как установило следствие, бывший нардеп в начале полномасштабного вторжения одним из первых публично поддержал действия РФ. После этого его назначили "главой" захваченной территории южного региона.

Война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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