Назначенного РФ "главу Запорожской области" и бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого осудили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает в Фейсбуке СБУ.

Как установило следствие, бывший нардеп в начале полномасштабного вторжения одним из первых публично поддержал действия РФ. После этого его назначили "главой" захваченной территории южного региона.

После назначения на должность Балицкий сразу приступил к выполнению указаний Москвы, сказано в посте. Он занимался организацией местного "референдума" по "присоединению" Запорожской области к России. Под его руководством создавали незаконные избиркомы. А после "референдума" Балицкий обратился к президенту России с просьбой признать регион как новый субъект РФ.

30 сентября 2022 года он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав России.

На основании собранных доказательств суд признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас Балицкий находится на оккупированной территории.

Ранее СБУ рассказала, что с начала полномасштабного вторжения сообщила о подозрении более 200 гражданам, которые распространяли информацию о работе ПВО и других сил обороны.

Также СБУ выдвигала подозрение в госизмене экс-нардепу Олегу Волошину, который находится за рубежом.