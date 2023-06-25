Начальник Мукачевского отдела контрразведки СБУ Андрей Панарин вместе с подчиненными в пьяном состоянии избили генерала и бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"В пятницу вечером, 23 июня, в Ужгороде в ресторане "Три туза" начальник отдела контрразведки СБУ Панарин Андрей вместе со своими подчиненными во время отдыха громко себя вели. В это же время в заведении находился генерал Микулин, который проводил встречу с помощником народного депутата от правящей партии "Слуга Народа" Людмилы Марченко - Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации. Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, что те громко себя ведут. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина", - рассказывает источник.

По его словам, на этом контрразведчики не остановились.

"Избив Микулина прямо в заведении, группа контрразведчиков вывезла Микулина в лес, где еще раз избили, выбив ему зубы и отобрали мобильный телефон iPhone 14", - рассказывает источник.

Он также добавил, что о происшествии в полицию сообщил помощник нардепа Вайэль Руман, который смог убежать из кафе во время драки.

"На данный момент контрразведчики задержаны группой "Корд", они находятся в СИЗО. Открыто уголовное дело по статье хулиганство",- добавил источник.

Информацию об избиении подтверждает и закарпатский журналист Виталий Глагола. Он публикует фото избитого Микулина и пишет, что в июне Панарина исключили из Совета обороны области, обвинив в лоббировании незаконных схем выезда уклонистов за границу.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором несколько подростков избивают мужчину. Телеграм-каналы утверждали, что жертвой нападавших стал военный, приехавший в Херсон из Бахмута.

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