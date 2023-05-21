В Киеве трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Гетьмана Богдана Хмельницкого ограбили и избили жителя столицы. Они применили против него газовый баллончик и забрали телефон.

Об этом "Стране" рассказал в воскресенье, 21 мая, источник в правоохранительных органах.

"Инцидент случился вчера, в 14:00 в Шевченковском районе Киева. Трое военнослужащих Отдельного президентского полка им. Гетьмана Богдана Хмельницкого избили и ограбили мужчину с применением газового баллончика. Пострадавший написал заявление в полицию",- рассказывает источник.

На данный момент все трое задержаны. Военным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что киевского блогера после пранка над бойцом ВСУ избили восемь человек и заставили собирать на пикап военным.

Также публиковалось видео избиения мужчины военными в Черкассах. На кадрах можно было заметить, что двое военных повалили его на землю, а третий ударил мужчину ногой в лицо.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что ГБР расследует жестокое избиение офицером бойца ВСУ на Волыни, после которого у него отказали ноги.