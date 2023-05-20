Неизвестный мужчина ударил монаха на территории Киево-Печерской лавры.

Видео инцидента опубликовал "Союз православных журналистов".

Причина конфликта из видео непонятна, но слышно, что мужчина в светской одежде и с рюкзаком сначала несколько раз угрожает "дать в рыло" священнику, а потом исполняет эту угрозу. А в следующий раз грозится "заломать" инока и оставить его "валяться в крови".

Внимания правоохранителей этот эпизод не привлек.

Ранее мы писали, что в конце апреля в лавре между противником УПЦ и священником возник конфликт.

"Если любишь Украину, бери флаг! Флаг взял быстро! - Я люблю Господа Бога!" - состоялся тогда такой диалог между человеком в военной форме и священником.

В том же месяце в Черновцах прямо на улице избили епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (УПЦ). На него напал прохожий.

По факту избиения епископа открыли уголовное производство по по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство".

Также "Страна" рассказывала, что в Киевской области при попытке перевода храма Рождества пресвятой богородицы Украинской православной церкви в ПЦУ умер мужчина, который хотел выхватить крест у священника.