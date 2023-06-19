В интернете опубликовали видео, на котором несколько подростков избивают мужчину.

Ролик распространили в соцсетях.

Телеграм-каналы утверждали, что жертвой нападавших стал военный, приехавший в Херсон из Бахмута.

Видео привлекло внимание правоохранителей.

"В сети получило распространение видео, на котором группа молодых людей наносит телесные повреждения якобы украинскому военному. По указанному факту дознаватели отдела полиции №1 (Корабельный) Херсонского районного управления полиции возбудили уголовное производство. Проверкой установлено, что 3 июня в полицию обратился 56-летний гражданин. Мужчина сообщил, что вечером предыдущего дня, 2 июня, недалеко от дома, в котором он проживает, на перекрестке улиц Олеся Гончара и Гетмана Сагайдачного собралась группа молодежи, которая громко вела себя и нарушала общественный порядок. Пострадавший сделал молодым людям замечания, после чего между ними разгорелся переросший в драку конфликт", - сообщили в полиции Херсонской области.

Мужчина также обратился к медикам, которые диагностировали у него лёгкие телесные повреждения.

Дознаватели установили личности четырех участников драки, трое из них несовершеннолетние. По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.125 УК - "Умышленное легкое телесное повреждение". Назначено проведение ряда экспертиз, продолжаются следственные действия.

В полиции добавили, что пострадавший не военнослужащий.

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