На Ивано-Франковщине - скандал вокруг семьи погибшего на фронте год назад 47-летнего Павла Васылива, у которого остались родители, жена и четверо детей.

Вдова воина Любовь Васылив обвиняет его брата Андрея в избиении прямо на кладбище во время поминок на годовщину его гибели.

"Андрей Васылив вылил на меня ведро грязной воды, которым я мыла памятник, бросил в меня это ведро, и я, отбиваясь от этого ведра, зацепила его за руку. После чего он со всей силы ударил меня кулаком. А семья мужа и их друзья, 16 человек, молча наблюдали за происходящим. При этом за все 12 лет, что мы жили с мужем, его братья ни разу не поздравили его с днем рождения, хоть он их приглашал", - рассказала Васылив.

Женщина сняла побои, написала заявление в полицию и сняла для Тик-ток видео на кладбище с синяком на глазе, в котором рассказывает об избиении. Ролик набрал сотни тысяч просмотров.

Вдова погибшего с синяком на глазу записала видео на могиле мужа, обвинив его брата в избиении

Вдова жалуется на плохие отношения с семьей погибшего мужа и считает, что конфликт произошел из-за того, что она пришла на могилу, когда они там были.

В защиту Васылив встали другие вдовы, которые обвиняют родных погибшего военного в корысти, а конфликт в семье связывают с "гробовыми" выплатами. Это, напомним, 15 млн грн, на которые могут претендовать родители, вдова и дети погибших.

Любовь Васылив сняла побои и подала заявление в полицию на родственника погибшего мужа. Фото: Facebook Васылив

"Вдову Героя избил на кладбище родственник. При этом вся остальная семья видела и насмехалась. Оказывается, эта травля женщины продолжается уже давно", - написала у себя в Facebook Оксана Боркун, сооучредительница сообщества вдов павших воинов "Мы вместе".

Елена Турусова, глава Ивано-Франковского союза семей умерших и без вести пропавших в зоне АТО на своей странице в Facebook предположила, что причина конфликта - "гробовые" выплаты.

У другой стороны конфликта - своя версия.

"Там одна из причин неприязни в том, что свекровь пани Мария подарила старшей дочке Павла от первого брака квартиру (Люба - его вторая жена, с ней у него трое детей). Ну и гробовые выплаты не могут поделить. Но это, конечно, не оправдание для того, чтобы поднимать руку на женщину, да еще и устроили разборки прямо на могиле", - рассказал нам один из друзей семьи Васылив.

Свекровь обвиняет вдову в провокации, мол, та первая набросилась с кулаками.

"После поминальной службы Божьей за моим сыном, я с детьми с семьей, с друзьями моего погибшего сына поехали на могилу. Люба, увидев, что мы приехали на кладбище, прибежала с ведром воды, будто бы помыть лампадки, но на самом деле, чтобы спровоцировать конфликт и не дать возможности нам спокойно помолиться. Я как мама сделала ей замечание, чтобы она дала нам помолиться. После чего она начала меня обзывать нецензурными словами, возле меня были мои сыновья, которые начали заступаться за меня и она набросилась с кулаками на одного из них, в результате порвала одежду на нем и расцарапала ему шею. После того как я ее оттащила, она начала проклинать всю мою семью, моих детей и внуков. На данный момент моих два сына на войне, но, несмотря на то что ее муж погиб, она желала, чтобы мои сыновья сдохли и никогда не вернулись с войны. Я всю жизнь старалась помогать чем могла и не понимаю, откуда в этом человеке столько зла и ненависти. И сейчас она пытается распиариться на смерти сына. Зайдите в ее Тик-ток, она себя там прославляет и забыла даже, что она вдова. Откуда у нее взялась гематома – это для нас загадка, потому что никто ее и пальцем не коснулся", - написала Мария Васылив на своей странице в Facebook.

Вдова отметает все обвинения свекрови и настаивает, что синяк на лице - от удара кулаком брата мужа погибшего.

В полиции Ивано-Франковской области "Стране" заявили, что по заявлению Васылив начали следствие.