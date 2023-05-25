В Луцке коммунальщики подрались с семейной парой местных жителей, возмущенных продолжительным отсутствием горячей воды, которые нападали на работников с ножом и молотком.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Аверс".

Инцидент произошел на улице Захарова в Луцке, где работники "Луцктепло" производили замену теплосетей. Семейную пару возмутило, что у них длительное время нет горячей воды. Они решили исправить ситуацию радикально.

По словам мастера ремонтной бригады Сергея Шестуха, сначала мужчина нецензурно "подгонял" ремонтников, после чего сходил домой, взял нож, молоток и стал гоняться по дворам за работниками. После вызова полиции нападавший скрылся.

Однако после обеденного перерыва мужчина снова ждал рабочих - теперь уже вместе с женщиной. На этот раз он вооружился палкой и кухонным ножом и стал бросаться на коммунальщиков.

На видео можно заметить, что один из ремонтников использовал деревянную изгородь в качестве щита, чтобы не подпустить к себе неадеквата с ножом. После чего этой же изгородью коммунальщик ударил нападающего. Тогда мужчина поднял с земли кирпич и швырнул его в ремонтника. В конце концов, трое ремонтников, один из которых тоже вооружился палкой, смогли повалить хулигана на землю.

Тем временем напарница скандалиста, снимавшая потасовку на телефон, не заметила открытого люка и упала в коммуникационный колодец. Вылезть женщине помог один из коммунальщиков.

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