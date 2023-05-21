Галицкий районный суд Львова вынес приговор женщине, работавшей дворником, которая избила мужчину веником. Ее оштрафовали на 850 гривен.

Об этом пишут местные издания со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Установлено, что женщина работала дворником во Львовском коммунальном предприятии "Княжий город". В начале мая у нее возник конфликт с мужчиной, и она ударила пострадавшего по голове рабочим инвентарем - веником с деревянной рукояткой. Действия коммунальщицы квалифицировали как умышленное нанесение побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль.

Обвиняемая составила в присутствии защитника заявление, в котором признала свою вину в содеянном.

Рассмотрев материалы, суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения и наказал штрафом в размере 850 гривен.

Ранее мы рассказывали, как в прошлом году в Киеве "трансы" подрались с консьержкой, которая не пускала их в подъезд и отбивалась шваброй.

Также "Страна" писала, что суд в Одессе приговорил обвиняемого в избиении мужчину к прочтению детского романа.