СБУ сообщила о подозрении российскому миллиардеру Сергею Кабаргину. Его обвиняют в организации схемы вывоза из Украины редких пород глины, в том числе огнеупорной классификации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта потенциально опасных объектов промышленности и энергетики.

Заявлено, что олигарху в Украине принадлежит предприятие "Кировоградское рудоуправление". С него то добытые горные породы поставляли якобы третьим компаниям, а по факту - "Росатому" и "Лукойлу".

Посредником выступала российская компания Кабаргина "Боровичский комбинат огнеупоров".

Как сообщается, схема принесла российскому бюджету миллиарды рублей.

Также значительное количество стройматериалов, изготовленных на кировоградском предприятии из украинского сырья, Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

Напомним, еще за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину СНБО решили усилить контроль за добычей 137 видов полезных ископаемых. В частности, президент Украины Владимир Зеленский обозначил 37 видов стратегических полезных ископаемых, среди которых флюорит, графит и примкнувший к ним барит.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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