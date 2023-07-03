Утром 3 июля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

1. Ночью РФ атаковала ракетами и иранскими дронами. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный и авиационный удары применив 12 крылатых и зенитных ракет и 8 иранских дронов.

3. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

4. На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки. На Авдеевском направлении - в районе города Авдеевка. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка.



Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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