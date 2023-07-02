Украинским войскам требуются средства борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет".

Об этом заявил советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак в интервью The Daily Telegraph.

"Наша разведка выяснила, что россияне начали вкладывать больше денег в производство этих дронов. Все, что может создать угрозу для наших войск, вызывает наше беспокойство", – сказал Сак.

Российский БПЛА "Ланцет" – беспилотный барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA, входящий в концерн "Калашников". Он предназначен для поражения наземной техники и других важных целей. "Ланцет" несет относительно небольшой боевой заряд, весом не более двух килограммов, поэтому последствия его применения в бою не столь разрушительны, как от ракет или снарядов.

Однако для ПВО Украины именно российские "Ланцеты" оказались одной из самых трудных целей.

Напомним, в мае россияне впервые ударили по украинскому тылу беспилотником "Ланцет", который раньше применяли только на фронте.

Еще до войны мы подробно рассказывали, что известно о беспилотнике "Ланцет".