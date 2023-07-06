В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 8:00 6 июля.

Информация появилась на странице Генштаба в Facebook.

Ночью Россия нанесла ракетные удары по Украине, применив 10 крылатых ракет "Калибр", семь из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил, 3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов. В результате атаки есть пять погибших мирных людей и более 35 раненых, повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, Дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В частности, армия РФ обстреливала мирные населенные пункты Херсонской и Харьковской областей.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области.

За сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, в районах Старых Вырков, Искрисковщины, Екатериновки, Запсиля Сумской области и Чернещины, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желане, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности под огнем оказались Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Змиевка, Антоновка, Приозерное Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Напомним, в минобороны РФ заявили, что целью ночного удара по Львову была военная академия, а также боевая техника и личный состав на ее территории.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.