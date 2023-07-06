Целью ночного удара РФ по Львову была военная академия, а также боевая техника и личный состав на ее территории.

Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на источник в Минобороны.

Отметим, что адрес ночных прилетов неизвестен, но власти сообщали о перекрытии улицы Стрыйской, которая находится рядом с Национальной академией сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ранее в минобороны РФ заявили, что нанесли "сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наёмников, местам хранения бронетанковой техники".

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что сегодня ночью были сбиты семь из десяти "Калибров". Ракеты, запущенные из акватории Черного моря, изначально летели в сторону Киева, но потом резко свернули на запад. Три из них разрушили подстанцию и два этажа жилого дома. Число погибших выросло уже до пяти человек, 40 ранены.

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он покрывает фактически всю территорию Украины.

Ранее глава Львовской ОВА сообщил, что самой молодой жертве, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, был всего 21 год, а самой старшей - 95.

Также ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов.