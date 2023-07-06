Ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов. Также под прямой удар попал многоквартирный дом, практически разрушены 3 и 4 этажи.

Об этом сообщил на брифинге глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Повреждены более 30 домов (250 квартир), около 50 автомобилей, 10 общежитий, 2 ВУЗа, дом ребенка и санаторная школа.

Разбор завалов продолжается, под ними еще могут находиться люди.

В ГСЧС уточнили, что под завалами могут оставаться два человека.

В результате этой атаки по последним данным погибли 4 человека, ранены 34.

Напомним, по Львову сегодня ночью ударили три "Калибра". Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения.

Также в Черкасской области зафиксировано падение обломков сбитой в соседней области крылатой ракеты. В результате повреждены кровли двух домов и электросеть.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

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