В Черкасской области сегодня ночью обломки сбитой ракеты повредили частные дома и электросеть.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"В соседней области ПВО отрабатывало по вражеским целям. У нас на территории зафиксировано падение обломков сбитой там крылатой ракеты. В результате повреждены кровли двух домов и электросеть. Она уже восстановлена. К счастью, без пострадавших", - написал Табурец.

Напомним, по Львову сегодня ночью ударили три "Калибра". Всего было пущено десять ракет, но семь из них были сбиты по ходу движения.

Мэр Львова Андрей Садовой назвал эту атаку крупнейшей с момента вторжения РФ.

В результате падения обломков ракеты поврежден объект критической инфраструктуры и многоэтажка. На данный момент уже 34 пострадавших и четверо погибших после ночных ударов по Львову.

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