Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он покрывает фактически всю территорию Украины.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбития, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", - отметила Гуменюк.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате падения обломков ракеты поврежден объект критической инфраструктуры и многоэтажка. По состоянию на утро известно о четырех погибших, еще девять человек ранены. Количество пострадавших увеличивается, спасательные работы продолжаются.

Ранее мы писали, что 20 июня в результате ночной атаки по Львову было зафиксировано три попадания в критически важный объект. Обошлось без пострадавших.