"Калибр" может преодолеть 2500 тысяч километров. Гуменюк о ночной атаке Львова
Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2500 тысяч километров, поэтому он покрывает фактически всю территорию Украины.
Об этом она сообщила в эфире телемарафона.
"Из опыта можем отметить, что такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят сбития, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", - отметила Гуменюк.
Напомним, сегодня ночью Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате падения обломков ракеты поврежден объект критической инфраструктуры и многоэтажка. По состоянию на утро известно о четырех погибших, еще девять человек ранены. Количество пострадавших увеличивается, спасательные работы продолжаются.
Ранее мы писали, что 20 июня в результате ночной атаки по Львову было зафиксировано три попадания в критически важный объект. Обошлось без пострадавших.