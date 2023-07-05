Над Днепропетровской областью ночью сбили "Шахед"
Сегодня ночью и утром российские войска атаковали "Шахедами" Днепропетровскую область
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
После полуночи силы Воздушного Командования "Восток" сбили над областью беспилотник типа "Шахед-136".
Также утром Россия нанесла удар с БПЛА по Марганецкой общине Никопольского района.
"Предварительно пострадавших нет. Последствия выясняются", - написал Лысак.
Напомним, вчера россияне обстреляли Первомайский Харьковской области фугасными снарядами. Удар наносился ракетой "Искандер" по центру города, где были лишь гражданские объекты. В результате обстрела 31 человек получил ранения. Среди пострадавших 10 детей, включая двух младенцев - годовалого и 10-месячного.
Также сообщалось, что в Херсоне в результате утреннего артобстрела погибли два человека.
Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне .
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