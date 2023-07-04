До трех человек выросло количество погибших в Сумах из-за атаки дронов в понедельник.

Об этом сообщил мэр города Александр Лысенко в телеграм.

При этом 21 человек – ранен. Четверо человек находятся в больницах, сообщил мэр в телеграм.

В Сумах во вторник день траура.

Напомним, сегодня в Херсоне в результате утреннего артобстрела погибли два человека.

Ранее появилось видео момента удара "Шахеда" по жилому дому в Сумах днем 3 июля.

Напомним, что ранее жителей приграничных с РФ районов Сумской области призвали эвакуироваться из-за постоянных обстрелов.

Также мы писали о том, что ночью 3 июля РФ выпустила 17 дронов по Украине. В основном цели были в восточных, южных и центральных регионах.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основной накал боев переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге. Вчера был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание и два многоквартирных жилых дома. В результате атаки два человека погибли и 19 ранены.

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