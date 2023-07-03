Появилось новое вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил, что сегодняшний удар по Сумам был нанесен потому, что у Украины не хватает качественных систем ПВО. "Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала самой сильной", - отметил он.

Прокомментировал свой телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, ключевой в которой была тема военной помощи.

Заявил, что Украине нужна определенность в вопросе вступления в НАТО.

Повторил свои аргументы о необходимости для Грузии передать Украине заключенного в тюрьму Михаила Саакашвили.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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