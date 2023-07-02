Владимир Зеленский записал в Одессе необычно ранее обращение к украинцам. Обычно видеомонологи президента о текущей повестке уходящего дня появляются ближе к позднему вечеру.

Основное из одесского обращения президента:

Рассказал о докладах командующего Военно-морскими силами вице-адмирала Алексея Неижпапы, а также командующего объединенной стратегической группировки войск "Одесса" генерала Эдуарда Москалева о ситуации с безопасностью в регионе и стратегических задачах флота.

Поблагодарил моряков и других военных в регионе за то, что россияне, по его словам, уже боятся приближаться к украинскому черноморскому побережью.

Между тем война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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