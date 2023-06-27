Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеобращение в понедельник, 26 июня, из поезда.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что сегодня продвижение вперед было на всех направлениях. Рассказал о своей поездке на линию фронта на Донбасс и на юг. Прокомментировал вчерашние переговоры с президентом США Джо Байденом, результатом которых станет новая партия вооружений.

Напомним, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на полмиллиарда долларов. В поставку войдут бронетехника и боеприпасы.

В то же время, по данным The New York Times, один высокопоставленный чиновник администрации Байдена назвал результаты первых двух недель наступления ВСУ "отрезвляющими", добавив: "Они отстают от графика".

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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