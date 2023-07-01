Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 1 июля, во время визита в Ровенскую область.

Главное из заявлений президента:

  1. Назвал решение НКРЭКУ о повышении тарифа на воду "позорным" и пообещал решение Кабмина, отменяющее постановление Нацкомиссии.
  2. Рассказал о выездном заседании ставки по безопасности северных областей.
  3. Сообщил о новом пакете украинских санкций против граждан РФ и некоторых других стран.
  4. Прокомментировал визит испанского премьера в Киев.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и Министерство энергетики не поддержали решение НКРЭКУ повысить тарифы на воду для населения с 1 июля.

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