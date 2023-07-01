Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 1 июля, во время визита в Ровенскую область.

Главное из заявлений президента:

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и Министерство энергетики не поддержали решение НКРЭКУ повысить тарифы на воду для населения с 1 июля.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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