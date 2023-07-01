Зеленский назвал позорным решение НКРЭКУ повысить тарифы на воду. Вечернее обращение президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 1 июля, во время визита в Ровенскую область.
Главное из заявлений президента:
- Назвал решение НКРЭКУ о повышении тарифа на воду "позорным" и пообещал решение Кабмина, отменяющее постановление Нацкомиссии.
- Рассказал о выездном заседании ставки по безопасности северных областей.
- Сообщил о новом пакете украинских санкций против граждан РФ и некоторых других стран.
- Прокомментировал визит испанского премьера в Киев.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и Министерство энергетики не поддержали решение НКРЭКУ повысить тарифы на воду для населения с 1 июля.
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