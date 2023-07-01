НКРЭКУ не согласовывала с правительством повышение тарифов на воду с 1 июля.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Несогласованные решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, идут в разрез с политикой правительства.

Дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ по пересмотру таких решений", - написал Шмыгаль.

Таким образом с 1 июля тарифы на воду для населения подниматься не будут.

Напомним, в середине июня водоканалы призвали НКРЭКУ повысить на 33% тарифы на воду для населения уже с 1 июля. Сообщалось, что ущерб водопроводной отрасли Украины в 2022 году составил 4,4 млрд грн. С начала 2023 года - уже 3,4 млрд грн.

Известно, что на холодную воду не распространяется введённый Радой мораторий на повышение коммунальных тарифов.

Ранее мы писали, что с 1 июня в Украине поднялся тариф на электроэнергию для населения. Он составляет 2,64 гривен за кВт/час.

Также "Страна" анализировала, что будет с тарифами на коммуналку и как изменится платежка.