Для стабильного обеспечения потребителей водой и соблюдения всех технологических процессов коммунальные предприятия, оказывающие услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, призывают Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на 33% повысить тарифы для населения уже с 1 июля.

Об этом сообщил президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий во время пресс-конференции "Критическое состояние водопроводно-канализационной отрасли Украины".

"Ещё летом прошлого года мы предоставили наши расчёты тарифов, которые должны действовать в 2023 году. Регулятор их согласовал. Мы ожидали, что НКРЭКУ примет решение об их установке ещё в декабре. Нас убеждали, что вопрос повышения тарифов будет рассмотрен сразу после завершения отопительного сезона, но перенесли рассмотрение на 1 мая, затем - на 1 июня. Сегодня уже 15 июня, а мы даже не видим перспективы рассмотрения этого вопроса. А вместе с тем - решение вопроса определения источников финансирования целой отрасли", - подчеркнул Новицкий.

По его словам, ущерб водопроводной отрасли Украины в 2022 году составил 4,4 млрд грн. С начала 2023 года - уже 3,4 млрд грн.

Новицкий также отметил, что за последние 10 лет минимальная заработная плата в Украине увеличилась в пять с половиной раз, при этом стоимость электроэнергии возросла в 5,2 раза, отопления - в 4 раза, стоимость коагулянтов поднялась в 5,3 раза. В то время как тарифы на воду, по словам Новицкого, за это время увеличились в среднем в 2,9 - 4 раза.

Напомним, что с 1 июня в Украине поднялся тариф на электроэнергию для населения. Он составляет 2,64 гривен за кВт/час.

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