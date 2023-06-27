В Украине с 30 июня дорожает электроэнергия для бизнеса. 27 июня НКРЭ утвердила новые граничные цены (прайс-кепы).

На рынках на сутки вперед и внутрисуточном ценник следующий:

с 23:00 до 7:00 — 3000 за мегаватт-час

С 7:00 до 18:00 — 5600 гривен

С 19:00 до 23:00 — 7200 гривен за мегаватт-час.

На балансирующем рынке (куда попадают непроданные на других рынках объемы) ограничения следующие:

Минимальный тариф — 1 копейка за мегаватт-час

максимальный — 125% от тарифа для рынка на сутки вперед.

То есть, если брать по максимуму, к примеру, тариф в часы пиковой нагрузки, с 19:00 до 23:00, то на балансирующем рынке стоимость такой электроэнергии будет просто зашкаливать - 9000 за мегаватт-час.

Утвержденные тарифы заметно выше действующих. Прежние были такие: для часов минимальной нагрузки - 2000 гривен (новый - 3000 гривен), максимальной — 4000 гривен (новый 5600 гривен за мегаватт-час).

На новые ценники уже отреагировали продавцы.

Скажем, если в июне "Энергоатом" продавал по 2800-2900 гривен, то на июль выставил по 3800 гривен за мегаватт-час.

Новые прайс-кепы означают, что будет повышение цен и для розничных покупателей, то есть, бизнеса.

"К озвученным прайс-кепам можно смело прибавлять 20-25% от облэнерго. То есть, в среднем бизнес будет платить 7-8 гривен за киловатт или на 2 гривны дороже, чем сейчас. Для предпринимателей это шок. Все уже готовятся повышать ценники на готовую продукцию. Рост цен будет, как минимум, 5%, но все зависит от того, какая доля электроэнергии в себестоимости. Владелец пекарни, в которой установлены электропечи, рассказал, что будет повышать цену на 20%. То есть, запускается новый виток инфляции", — говорит нам глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Нардеп Нина Южанина в своем Телеграм также пишет, что большинство товаров и услуг подорожает на 5%. Но вот продукты, производство которых требует сравнительно много электроэнергии, могут подорожать до 15%.

Отметим, что крупные предприятия с энергоемкими производствами получают электроэнергию по другой модели — по двухсторонним контрактам напрямую с поставщиками. Там цены оговариваются индивидуально. Но, понятно, что если в среднем по рынку тариф вырастет, то будет дорожать и электроэнергия по двухсторонним контрактам.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация выпустила заявление, в котором назвала предложенный уровень цен завышенным. Эксперты ЕБА считают, что такой уровень цен "не соответствует рыночным условиям, не является экономически обоснованным и может критически повлиять на формирование свободной (рыночной) цены и на рынок двусторонних контрактов".

Ранее мы писали, что водоканалы призвали НКРЭКУ повысить тарифы на воду с 1 июля.