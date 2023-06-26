Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики может утвердить решение о повышение цен на электроэнергию для предприятий с 1 июля.

Европейская Бизнес Ассоциация выпустила заявление, в котором назвала предложенный уровень цен завышенным.

Эксперты ЕБА считают, что такой уровень цен "не соответствует рыночным условиям, не является экономически обоснованным и может критически повлиять на формирование свободной (рыночной) цены и на рынок двусторонних контрактов".

ЕБА призывает пересмотреть проект решения и вообще отменить установление предельных цен, так как оно "не в полной мере согласовывается как с европейским регулированием, так и с положениями национального законодательства".

Напомним, что сейчас минимальная цена для продажи электроэнергии бизнесу ограничена 2000 грн/МВт-ч, а максимальная - 4000 грн/МВт-ч. С 1 июля цены хотят повысить.

Ранее в Минэнерго сообщили, что западные партнеры не покроют всех потребностей грядущего отопительного сезона, поэтому власти рассматривают повышение тарифов на электроэнергию. Подготовка к отопительному сезону обойдется в 3,4 миллиарда долларов, и часть ее может быть компенсирована повышением тарифов.