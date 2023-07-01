Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые касаются более чем 190 физических лиц, в основном граждан РФ. А также против 291 юридического лица - главным образом российских заводов и компаний.

Указ об этом появился на сайте президента.

Помимо россиян под санкциями оказались два белоруса и Гаиашвили Тамаз, который является основателем авиакомпании Georgian Airways, которая впервые за четыре года возобновила рейсы с РФ.

В числе компаний - белорусский Рогачевский завод "Диапроектор", "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик", совместное белорусско-немецкое предприятие "Цейсс-БелОМО", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси, а также грузинской Georgian Airways LLС.

Отметим, что в соответствии с законом Украины о санкциях вводятся:

блокирование активов физического или юридического лица, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физических или юридических лиц) совершать действия;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, остановка действия спецразрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные моря Украины

запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство,

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет на приобретение в собственность земельных участков и др.

Как писала "Страна", Британия сохранит санкции против России, пока та не выплатит компенсацию Украине.

Напомним, 11 июня Зеленский ввел санкции в отношении еще 178 физических лиц, связанных с РФ.

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