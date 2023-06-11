Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 11 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о новом обмене пленными, благодаря которому в Украину вернулись 95 военных. Рассказал о продолжении эвакуации на затопленных территориях юга Украины. Самая тяжелая ситуация - на оккупированной части Херсонской области. Заявил о российских обстрелах во время эвакуации, унесших жизни трех человек. Проинформировал о новых санкциях против России, которые коснулись 178 лиц, связанных с РФ. Поблагодарил украинских защитников на линии фронта.

Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал, что скоро все ощутят результаты контрнаступления ВСУ.

А сегодня Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение двух сел на юге: Благодатного и Макаровки.

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