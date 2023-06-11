Эвакуация под обстрелами, обмен пленными и новые санкции против России. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 11 июня.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о новом обмене пленными, благодаря которому в Украину вернулись 95 военных.
- Рассказал о продолжении эвакуации на затопленных территориях юга Украины. Самая тяжелая ситуация - на оккупированной части Херсонской области.
- Заявил о российских обстрелах во время эвакуации, унесших жизни трех человек.
- Проинформировал о новых санкциях против России, которые коснулись 178 лиц, связанных с РФ.
- Поблагодарил украинских защитников на линии фронта.
Напомним, ранее Владимир Зеленский пообещал, что скоро все ощутят результаты контрнаступления ВСУ.
А сегодня Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение двух сел на юге: Благодатного и Макаровки.
Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализировала какие будут последствия для войны и природы после подрыва Каховской ГЭС.