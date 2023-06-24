Россия купила западные компоненты для вооружения на сумму более чем 20 млрд долларов в обход санкций.

Об этом пишет Newsweek.

В большинстве случаев закупки товаров двойного назначения не производились напрямую, а проходили через Китай.

В общей сложности РФ приобрела технологии 155 компаний со штаб-квартирами в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

По данным KSE, в российской технике было идентифицировано 1 057 иностранных компонентов.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что Россия находит способы обойти санкции и продолжает получать компоненты для ракетного производства. В частности, по новым данным разведки, сейчас у России уже больше и "Кинжалов", и "Калибров".

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.