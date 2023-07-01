В Министерстве энергетики Украины не поддерживают повышение тарифов на воду для населения.

Об этом заявил замминистра энергетики Фарид Сафаров в эфире телемарафона.

"Минэнергетики не поддерживает такое повышение, поскольку оно действительно идёт в разрез с той политикой правительства, которая сейчас есть. В Минэнерго усматривают, что это повышение безосновательное. Ни одного рыночного эксперта не было вовлечено в процесс обсуждения, и внезапно мы все узнали о таком повышении", — сказал Сафаров.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что НКРЭКУ не согласовала с Кабмином это повышение тарифов и такое решение регулятора противоречит усилиям правительства, направленным на защиту и поддержку населения в условиях войны.

Также Европейская Бизнес Ассоциация посчитала завышенным предложенный НКРЭКУ уровень цен на электроэнергию и призвала пересмотреть проект решения и вообще отменить установление предельных цен, так как оно "не в полной мере согласовывается как с европейским регулированием, так и с положениями национального законодательства".