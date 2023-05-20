Долги украинцев за коммунальные услуги могут отразиться на кредитной истории
Долги украинцев за коммунальные услуги могут отразиться на кредитной истории. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
Об этом сообщает сайт YASNO.
По состоянию на 1 мая бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй.
Соответственно, если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Эти данные позволят кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.
"Есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone", – сказал Коваленко.
Между тем власти Украины готовят повышение тарифа на электроэнергию до 2,88 гривен за кВт-час.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать одним из решений для восстановления энергосистемы после российских атак.