Долги украинцев за коммунальные услуги могут отразиться на кредитной истории. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Об этом сообщает сайт YASNO.

По состоянию на 1 мая бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в Украинское бюро кредитных историй.

Соответственно, если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Эти данные позволят кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.

"Есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone", – сказал Коваленко.

Между тем власти Украины готовят повышение тарифа на электроэнергию до 2,88 гривен за кВт-час.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать одним из решений для восстановления энергосистемы после российских атак.