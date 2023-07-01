Сегодня, 1 июля, премьер Испании Педро Санчес начал председательство Испании в Совете ЕС и посетил украинскую столицу. В своем Twitter он опубликовал кадры с киевского вокзала.

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", – написал Санчес.

В прошлый раз Санчес был в Киеве в феврале этого года.

Напомним, на днях в Киев неожиданно приехал кандидат в президенты США от республиканцев Майк Пенс. Кроме Киева, политик посетил Мощун, Бучу и Ирпень Киевской области.

Также "Страна" писала о неанонсированном визите главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев. В интервью Washington Post он рассказал о стратегическом плане ВСУ, который включает выход к Крыму и переговоры с Москвой.

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