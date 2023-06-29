Бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на будущих президентских выборах Майк Пенс совершил неожиданный визит в Киев.

Об этом он сам сообщил в Твиттере, разместив ссылку на новость NBC о его визите.

В столице Украины Пенс встретился с президентом Владимиром Зеленским, став первым республиканским кандидатом в президенты, который сделал это во время предвыборной кампании. Комментируя свой визиту, Пенс, известный поддержкой Украины, отметил, что приехал "просто как частный гражданин".

Кроме Киева, политик посетил Мощуны, Бучу и Ирпень Киевской области.

"Приехать сюда просто как частный гражданин – иметь возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат, которые держали линию обороны в тех лесах, увидеть героизм людей здесь, в Ирпене, которые сдерживали российскую армию, увидеть семьи, чьи дома были буквально обстреляны в разгар бессовестного и неспровоцированного российского вторжения – это лишь укрепляет мою решимость выполнять свою часть, продолжать призывать к сильной поддержке Америкой наших украинских друзей и союзников", – сказал Пенс журналистам.

Как мы писали, Пенс подал заявку на участие в выборах президента США вначале июня.

В середине июня в Украину с неанонсированным визитом приезжал премьер Канады Джастин Трюдо.