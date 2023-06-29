В Киев приехала шведская экоактивистка Грета Тунберг, чтобы обсудить экологические последствия войны.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Тунберг прибыла в Украину в составе международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. В нее также вошли бывшая министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Хаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.

Во встрече приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор Андрей Костин, заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Зеленский привлек внимание собеседников к катастрофическим последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонщины. Он отметил важность инициатив представителей международной рабочей группы и акцентировал, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в Украине.

Сопредседатель международной рабочей группы Вальстрем отметила солидарность и помощь Украине в тяжелое время войны. По ее словам, важно обеспечить широчайшую мировую поддержку основных направлений деятельности группы. В частности, оценку нанесенного РФ ущерба.

Экоактивистка Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

Напомним, эксперты считают, что после подрыва Каховской ГЭС негативные последствия для флоры и фауны будут ощущаться еще много лет. На затопленной территории после подрыва Каховской дамбы одномоментно образовалось количество отходов, сравнимое с количеством отходов в Украине за 2 года.

Также мы писали, что, по данным Гослесагентства, в Херсонской области из-за подрыва Каховской дамбы могут быть затоплены почти 55 тысяч гектаров лесов.