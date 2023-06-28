Исследования состояния воды в Днепре в районе Херсона показало превышение допустимой концентрации ряда веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

"В отобранных пробах экологи зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ - в 1,24 раза, железа общего - 2,1 раза", - говорится в сообщении.

Нефтепродуктов не обнаружено. Также выявлено содержание растворенного кислорода - 6,20 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3. Однако в 2,3 раза превышено биологическое потребление кислорода.

Ранее мы писали, что Днепр в Херсоне вошел в природное русло после затопления, колебания уровня воды соответствуют естественным колебаниям этого времени года.

Также мы сообщали, что соленость воды в Черном море у одесского побережья нормализуется и уже через неделю должна прийти в норму. Биохимические характеристики также в норме.

Напомним, эксперты считают, что после подрыва Каховской ГЭС негативные последствия для флоры и фауны будут ощущаться еще много лет. На затопленной территории после подрыва Каховской дамбы одномоментно образовалось количество отходов, сравнимое с количеством отходов в Украине за 2 года.