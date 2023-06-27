Мэр Олешек Евгений Рыщук в комментарии "Стране" сообщил, что вода из города, который больше всего пострадал в результате катастрофы на Каховской ГЭС, до сих пор не отошла.

"На сегодняшний день вода отошла еще не полностью. Есть места в городе, где вода еще стоит - невысокий уровень, но она есть. Если в доме есть хотя бы 20 сантиметров воды, то в этом доме жить невозможно. Очень много разрушений. Частный сектор очень разрушен. Дома строились до 1990-х годов, поэтому основной строительный материал – глина, которая размокла в воде. Люди остались без домов. Очень много мула принесло, все гниет, оттого и неприятный запах", - говорит мэр Олешек.

По его словам, в городе частично возобновили электричество.

"Электроэнергия подключена частично, где есть возможность. Сами многоэтажки очень затоплены не были, но затоплены были подвалы многоэтажек, где и находятся все электросети. Кроме этого, есть проблема с водой, потому что в скважинах как была грязная вода, так она оттуда и течет. В городе по-прежнему фиксируют случаи отравления. Россияне проводят вакцинацию и выплачивают 10 тысяч рублей тем, кто вакцинировался", — сказал Рыщук.

Он сказал, что некоторые жители вынуждены жить в больнице.

"В больнице сейчас всего находятся где-то больше 140 человек. Часть из них – это люди, которые находятся на лечении, а часть - те, кому просто некуда идти", - сказал мэр Олешек.

Напомним, в оккупированных Олешках под водой оказался уникальный дом-музей Полины Райко.

По состоянию на 8 июня сообщалось, что в Олешках от затопления погибли девять человек.