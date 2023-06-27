Соленость воды в Черном море у одесского побережья нормализуется и уже через неделю должна прийти в норму. Биохимические характеристики также в норме.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

Однако в море продолжается цветение из-за попадания загрязненных вод, продолжается мор рыбы и растительности. Купаться и ловить рыбу в море все еще запрещено.

Ранее пробы морской воды в акватории Одессы показали резкое падение солености.

Также мы писали, что купание в море на пляжах Одессы опасно для здоровья и запрещено. Ранее в море были обнаружены возбудители инфекционных болезней. В том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы. Тем не менее в Одессе продолжают купаться в море, несмотря на запрет руководства города.

Кроме того, пару дней назад в Одесской области госпитализировали в состоянии средней тяжести четыре человека, в том числе беременную женщину, в связи с кишечными отравлениями, вызванными употреблением в пищу рыбы.