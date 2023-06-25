В Одесской области за сутки четыре женщины отравились рыбой, среди них беременная
За последние сутки в Одесской области госпитализированы в состоянии средней тяжести четыре человека, в том числе беременная женщина, в связи с кишечными отравлениями, вызванными употреблением в пищу рыбы.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области на своей странице в Facebook.
Медики диагностировали на вызовах гастроэнтероколит, острый энтероколит и два случая пищевой токсикоинфекции.
Сообщается, что один из вызовов поступил из Великомихайловской общины, второй был из Кодымского района, третий из Авангарда. Еще один случай произошел в Одессе. Все четыре пациентки, в том числе одна беременная, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Медики напомнили, что в Одесской области действует запрет на купание в открытых водоемах и на лов рыбы.
"Призываем вас строго придерживаться рекомендаций и не подвергать себя и своих близких опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, Госпотребслужба призвала не есть рыбу неизвестного происхождения во всех пострадавших от затопления регионах.
Ранее мы писали, что у побережья Одессы был обнаружен холеровидный вибрион, который является разновидностью кишечной инфекции.