За последние сутки в Одесской области госпитализированы в состоянии средней тяжести четыре человека, в том числе беременная женщина, в связи с кишечными отравлениями, вызванными употреблением в пищу рыбы.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области на своей странице в Facebook.

Медики диагностировали на вызовах гастроэнтероколит, острый энтероколит и два случая пищевой токсикоинфекции.

Сообщается, что один из вызовов поступил из Великомихайловской общины, второй был из Кодымского района, третий из Авангарда. Еще один случай произошел в Одессе. Все четыре пациентки, в том числе одна беременная, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Медики напомнили, что в Одесской области действует запрет на купание в открытых водоемах и на лов рыбы.

"Призываем вас строго придерживаться рекомендаций и не подвергать себя и своих близких опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, Госпотребслужба призвала не есть рыбу неизвестного происхождения во всех пострадавших от затопления регионах.

Ранее мы писали, что у побережья Одессы был обнаружен холеровидный вибрион, который является разновидностью кишечной инфекции.